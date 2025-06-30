Генштаб ВСУ заявил об успешной оборонной операции в Сумской области — что известно

Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию на Северослобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, не оставляющего попыток штурмовых действий в приграничной области Сумской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны продолжают эффективную оборонительную операцию в Сумской области.
- Противник, численностью около 50 тысяч человек, не смог перебросить свои силы на другие направления, благодаря активным действиям украинских защитников.
- За период с августа 2024 года потери российского врага на Курском и Северослобожанском направлениях превышают 75 860 человек и 2848 единиц военной техники.
ВСУ контратакуют на Сумщине
Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности, на Покровское и Новопавловское.
К настоящему времени ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.
Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий по вытеснению противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов уволен населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум.
Украинские воины эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение. Так, в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные — более 4470, санитарные — около 4800, пленные — 42 человека.
Также за месяц уничтожены 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО.
Огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в том числе на территории РФ).
Таким образом, в течение июня поражено:
командных пунктов врага — 16,
КСП — 8,
районов сосредоточения живой силы — 6,
районов сосредоточения вооружений и военной техники — 1,
складов боеприпасов — 3,
складов материально-технических средств — 3,
складов хранения БПлА — 3,
пунктов управления БПлА — 2,
рембазы — 2,
логистическая база и нефтебаза.
В целом, за период с августа 2024 г. (с начала Курской операции) потери противника на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных.
Также уничтожено 2848 единиц военной техники, из которых 99 танков, 709 ББМ, 322 артисистем и РСЗО.
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