Генштаб ВСУ заявил об успешной оборонной операции в Сумской области — что известно

Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию на Северослобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, не оставляющего попыток штурмовых действий в приграничной области Сумской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ контратакуют на Сумщине

Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности, на Покровское и Новопавловское.

К настоящему времени ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий по вытеснению противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов уволен населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум.

Российский агрессор привлекает на этом направлении свои лучшие бригады — морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использующих дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Одновременно с этим противник и дальше пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ. Поделиться

Украинские воины эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение. Так, в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные — более 4470, санитарные — около 4800, пленные — 42 человека.

Также за месяц уничтожены 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО.

Огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в том числе на территории РФ).

Таким образом, в течение июня поражено:

командных пунктов врага — 16,

КСП — 8,

районов сосредоточения живой силы — 6,

районов сосредоточения вооружений и военной техники — 1,

складов боеприпасов — 3,

складов материально-технических средств — 3,

складов хранения БПлА — 3,

пунктов управления БПлА — 2,

рембазы — 2,

логистическая база и нефтебаза.

В целом, за период с августа 2024 г. (с начала Курской операции) потери противника на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных.