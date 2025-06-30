Что происходит на фронте — Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Начались 1223-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 137 боеприкосновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно останавливают вражеские атаки на различных направлениях, в том числе на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
  • Агрессор проводит атаки в районах Волчанска, Купянска, Петропавловки, Лимана, Торецка, Покровска, Новопавловки, Гуляйполя, Орехово и других населенных пунктов.
  • Украинские военные наносят ощутимые потери оккупационным войскам, подрывая наступательный потенциал противника, обеспечивая оборону страны.

Актуальная ситуация на фронте 30 июня

Оперативная информация по состоянию на 08:00 30.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3474 дронов-камикадзе и совершили 6015 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка Харьковской области; Муравка, Новопавловка — Донецкой области; Орехов, Приморское — Запорожской области; Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два важных объекта противника.

  • Силы обороны Украины продолжают удерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов — сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

  • На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

  • На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового.

  • На Северском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

  • На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Временного Яра и Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг совершил семь атак — в районах Дачного, Торецкого, Яблоновки.

  • На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Орехово, Удачное, Луч, Лысовка, Новосергеевка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Новопавловки.

  • На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополье и Ровнополь.

  • На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.

  • На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

  • За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял пять неудачных попыток продвинуться вперед.

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

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