Что происходит на фронте — Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления

Оперативная информация по состоянию на 08:00 30.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3474 дронов-камикадзе и совершили 6015 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка Харьковской области; Муравка, Новопавловка — Донецкой области; Орехов, Приморское — Запорожской области; Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два важных объекта противника.

Силы обороны Украины продолжают удерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов — сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового.