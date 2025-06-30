Між ЗСУ та армією РФ відбулося 72 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Велика Писарівка, Середина Буда, Проходи Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили три атаки ворога в районі Вовчанська, Глибокого та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор один раз здійснював штурмові дії в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Ольгівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснювали три спроби просунутися вперед в районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.