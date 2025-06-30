Между ВСУ и армией РФ произошло 72 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Большая Писаревка, Середина Буда, Проходы Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины сегодня остановили три атаки врага в районе Волчанска, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор однажды совершал штурмовые действия в районе Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Нововодяне, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Ольговки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григоровки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты предпринимали три попытки продвинуться вперед в районах Временного Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.