Между ВСУ и армией РФ произошло 72 боевых столкновения с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Всего за сутки произошло 72 боевых столкновения между украинскими защитниками и армией РФ.
- Противник совершил два авиационных удара и 168 артиллерийских обстрелов, включая залпы из реактивных систем.
- Украинские воины успешно отразили три атаки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, остановили пятерых авиабомбардировщиков и отбили двадцать пять попыток прорыва на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на фронте 30 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Большая Писаревка, Середина Буда, Проходы Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.
Украинские воины сегодня остановили три атаки врага в районе Волчанска, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении агрессор однажды совершал штурмовые действия в районе Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Нововодяне, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Ольговки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григоровки.
На Краматорском направлении сегодня оккупанты предпринимали три попытки продвинуться вперед в районах Временного Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки наши воины остановили два наступательных действия врага.
На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Орехово, Алексеев. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже пятнадцать атак.
Сегодня в Новопавловском направлении враг одиннадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка.
Однажды атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.
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