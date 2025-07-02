Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Восемь вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Милового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в сторону Петропавлики.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григорьевка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг производит одно атакующее действие в сторону Федоровки, продолжается бой.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Маркового и в районе Временного Яра. Наши защитники уже остановили два наступательных действия противника.