Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 76.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов на различных направлениях фронта.
- В течение дня произошло 76 боевых столкновений и авиационных ударов со стороны противника.
- Украинские защитники успешно отражают атаки противника на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 2 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Восемь вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Милового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.
На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в сторону Петропавлики.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григорьевка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг производит одно атакующее действие в сторону Федоровки, продолжается бой.
На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Маркового и в районе Временного Яра. Наши защитники уже остановили два наступательных действия противника.
На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк, Петровка, Русин Яр и в направлении Плещеевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, два боестолкновения продолжаются. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.
На Новопавловском направлении произошло восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Запорожья, Пиддубное и Шевченко — два боестолкновения продолжаются.
Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по Казацкому.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-