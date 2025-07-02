Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 76.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов на различных направлениях фронта.
  • В течение дня произошло 76 боевых столкновений и авиационных ударов со стороны противника.
  • Украинские защитники успешно отражают атаки противника на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 2 июля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Восемь вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Милового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.

  • На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в сторону Петропавлики.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григорьевка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

  • На Северском направлении враг производит одно атакующее действие в сторону Федоровки, продолжается бой.

  • На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Маркового и в районе Временного Яра. Наши защитники уже остановили два наступательных действия противника.

  • На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк, Петровка, Русин Яр и в направлении Плещеевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, два боестолкновения продолжаются. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

  • На Новопавловском направлении произошло восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Запорожья, Пиддубное и Шевченко — два боестолкновения продолжаются.

  • Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении.

  • На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по Казацкому.

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