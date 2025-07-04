Що відбувається на фронті — зведення Генштабу ЗСУ

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 77 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Сили оборони не допускають просування ворожих військ вглиб української території.
- З початку доби відбулося 77 бойових зіткнень на різних напрямках.
- Російські загарбники завдали авіаударів і обстрілів, але сили оборони відбили численні атаки.
Актуальна ситуація на фронті 4 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 04.07.2025 щодо російського вторгнення надано Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще два боєзіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Глибокого та Зеленого. Авіаудару зазнав населений пункт Вільхуватка.
На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Зелений Гай, наразі триває бій.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина та Торське, чотири боєзіткнення тривають.
На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Один бій триває досі.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили 27 атак противника, три боєзіткнення тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Новопавлівку.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. Авіація агресора завдала авіаударів по району Кам’янського.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту, ще одне боєзіткнення триває.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-