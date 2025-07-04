Що відбувається на фронті — зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 04.07.2025 щодо російського вторгнення надано Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще два боєзіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Глибокого та Зеленого. Авіаудару зазнав населений пункт Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Зелений Гай, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина та Торське, чотири боєзіткнення тривають.