Майже 100 боїв відбулося між ЗСУ та арміїю РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 05.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Колодязі.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Мирне, Торське, Григорівка, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.