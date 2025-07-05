Майже 100 боїв відбулося між ЗСУ та арміїю РФ від початку доби

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 91 бойове зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби на українському фронті відбулося 91 бойове зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити просування противника вглиб української території.
- Ворог завдав чотири авіаудари та скинув 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 5 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 05.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Колодязі.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Мирне, Торське, Григорівка, три боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Білої Гори на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в районах населених пунктів Торецьк та Русин Яр. Один бій триває досі.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Покровськ.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новопіль. Сили оборони відбили чотири ворожі штурми, ще п’ять атак тривають.
На Гуляйпільському напрямку противник сім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. П’ять боєзіткнень ще тривають.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.
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