Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов, отражая атаки на различных направлениях.
  • Общее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ достигло 97, при этом войны отразили множество вражеских атак.
  • Российские оккупанты совершили атаки на различные позиции украинцев, включая направления Лиманское, Покровское и др. Ситуация на фронте накалилась.

Актуальная ситуация на фронте 7 июля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб.

  • На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг семь раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

  • На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки и Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дилиевки. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще один бой продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 40 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 37 атак.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Шевченко, Новоселка, Свободное поле и Новополь.

  • На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки, еще одну атаку противника украинские защитники уже отбили.

  • На Ореховском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки, в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки. Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Приморскому.

  • На Приднепровском направлении авиаудар потерпел населенный пункт Казацкое.

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