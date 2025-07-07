Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг семь раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки и Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Маркового, Предтечиного и Белой Горы.