Между ВСУ и армией РФ произошло 112 боев с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже зафиксировано 112 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отражают нападения в разных районах, сдерживая натиск противника.
- Армия РФ осуществляет авиационные удары, артиллерийские обстрелы и наступательные действия.
Актуальная ситуация на фронте 9 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационные удары получили населенные пункты Охримовка, Круглое, Одрадное и Артильное.
На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.
На Северском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменное и Выемка.
На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Временного Яра и Предтечиного, еще два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новос. пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.
Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.
Сегодня в Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.
На Ореховском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавное.
На Приднепровском направлении враг предпринял четыре попытки продвинуться вперед — успеха не было. Населенный пункт Одрадокаменка потерпел авиационные удары управляемыми бомбами.
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