Между ВСУ и армией РФ произошло 112 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационные удары получили населенные пункты Охримовка, Круглое, Одрадное и Артильное.

На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Временного Яра и Предтечиного, еще два боестолкновения продолжаются.