Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 120 боїв

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 120 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські сили оборони активно стримують наступ військ російських окупантів на різних напрямках фронту.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за один день відбулося 120 бойових зіткнень з армією РФ.
- Ворог здійснив численні атаки та авіаційні удари в районах населених пунктів, але сили оборони успішно стримують натиск.
Актуальна ситуація на фронті 12 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 12.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, здійснив 141 обстріл, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю — у бік населеного пункту Новоосинове.
На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Сім боєзіткнень тривають.
На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районі населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.
На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.
На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.
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