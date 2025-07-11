ЗСУ знешкодили майже 200 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень. Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій наших військ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 11 липня

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Покровському напрямку ворог здійснив 45 спроб потіснити наші підрозділи.

Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Тривають три боєзіткнення.

Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове та Покровськ.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 121 та поранили 77 окупантів.

Також ЗСУ знищили:

6 мотоциклів,

автомобіль,

гармату,

термінал супутникового зв’язку,

5 БпЛА,

2 антени БпЛА,

пункт управління БпЛА.