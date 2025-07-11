"Росія атакує різними видами БпЛА". У Нацгвардії описали ситуацію на Покровському напрямку

Російські окупаційні війська збільшили кількість різних видів дронів у три-чотири рази на окремих ділянках вздовж всієї лінії фронту, особливо на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Російські окупанти збільшили кількість дронів у три-чотири рази на Покровському напрямку вздовж лінії фронту.
- На Покровському напрямку Росія намагається здійснювати безперервний тиск та проводити наступальні дії з використанням різних видів безпілотників.
- Ефективна робота українських підрозділів з безпілотниками є ключовою у стримуванні противника та знищенні його наступальних спроб.
Росія збільшила кількість дронових атак на Покровському напрямку
Про це у телеефірі заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
Речник додав, що кількість повітряних атак також збільшується і у прикордонні, і у зоні зіткнення.
Взагалі кількість, в тому числі ударних безпілотників, на прифронтових ділянках, і зокрема у районі виконання задач по лінії фронту, також збільшується. Зараз щодоби по лінії фронту Сили оборони фіксують тисячі різних ударів: це і FPV-дрони, і "Мавіки", і ті, які несуть бойове навантаження, і типу "Ланцет".
Він зазначив, що росіяни також намагаються нарощувати свої засоби радіоелектронної боротьби і розвідки.
За його словами, цієї доби із 40 бойових зіткнень, які відбили гвардійці по лінії фронту, 80% були штурмами на Покровському напрямку. Також досить активно окупанти намагалися діяти на Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Протягом доби в основному гвардійці знищували піхоту противника, це були штурмові групи, які намагалися діяти кількістю від двох до п'яти осіб, і що стосується знищення техніки, то в основному це були мотоцикли або автомобільна техніка.
Музичук підсумував, що у червні окупанти втратили трохи понад 32 тисяч особового складу, що є одним із найнижчих показників з весни 2024 року.
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