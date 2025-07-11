"Росія атакує різними видами БпЛА". У Нацгвардії описали ситуацію на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Росія атакує різними видами БпЛА". У Нацгвардії описали ситуацію на Покровському напрямку

Ланцет
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупаційні війська збільшили кількість різних видів дронів у три-чотири рази на окремих ділянках вздовж всієї лінії фронту, особливо на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Російські окупанти збільшили кількість дронів у три-чотири рази на Покровському напрямку вздовж лінії фронту.
  • На Покровському напрямку Росія намагається здійснювати безперервний тиск та проводити наступальні дії з використанням різних видів безпілотників.
  • Ефективна робота українських підрозділів з безпілотниками є ключовою у стримуванні противника та знищенні його наступальних спроб.

Росія збільшила кількість дронових атак на Покровському напрямку

Про це у телеефірі заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

На Покровському напрямку противник намагається чинити безперервний тиск, продовжує здійснювати щоденні наступальні дії. Подекуди багаторазово на тих самих ділянках, навіть зазнаючи втрат. Зокрема тут досить велика кількість дронів. Вона постійно збільшується, якщо навіть проаналізувати від початку року, то зараз на окремих ділянках вона збільшилась у три-чотири рази.

Речник додав, що кількість повітряних атак також збільшується і у прикордонні, і у зоні зіткнення.

Взагалі кількість, в тому числі ударних безпілотників, на прифронтових ділянках, і зокрема у районі виконання задач по лінії фронту, також збільшується. Зараз щодоби по лінії фронту Сили оборони фіксують тисячі різних ударів: це і FPV-дрони, і "Мавіки", і ті, які несуть бойове навантаження, і типу "Ланцет".

Він зазначив, що росіяни також намагаються нарощувати свої засоби радіоелектронної боротьби і розвідки.

На багатьох ділянках фронту, де противник має суттєву перевагу у живій силі, саме ефективна робота наших підрозділів БпЛА є ключовою у стримуванні противника та знищенні його наступальних спроб. Багато спроб штурмів, навіть механізованих, зупиняються та знищуються ще на момент висування.

За його словами, цієї доби із 40 бойових зіткнень, які відбили гвардійці по лінії фронту, 80% були штурмами на Покровському напрямку. Також досить активно окупанти намагалися діяти на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Протягом доби в основному гвардійці знищували піхоту противника, це були штурмові групи, які намагалися діяти кількістю від двох до п'яти осіб, і що стосується знищення техніки, то в основному це були мотоцикли або автомобільна техніка.

Музичук підсумував, що у червні окупанти втратили трохи понад 32 тисяч особового складу, що є одним із найнижчих показників з весни 2024 року.

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