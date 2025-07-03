Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим

Оперативна інформація станом на 16:00 03.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.

Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку — поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.