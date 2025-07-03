Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим

Від початку доби на фронті відбулося 83 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Усього з початку доби на фронті відбулося 83 бойові зіткнення, українські захисники виявили успішність у відбитті атак російських військ.
- На фронті тривають бойові дії на різних напрямках, інтенсивність конфлікту зростає, зокрема на Покровському напрямку.
- Російські війська безуспішно намагаються перешкодити українським оборонцям тримати рубежі та запобігти подальшим просуванням.
Актуальна ситуація на фронті 3 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 03.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.
Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку — поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.
На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.
На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки.
На Покровському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень. Дотепер триває п’ять бойових зіткнень. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.
Окупанти чотири рази намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове на Новопавлівському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.
Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.
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