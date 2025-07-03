Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте произошло 83 боевых столкновения, украинские защитники успешно отражают атаки российских войск.
- Интенсивность конфликта нарастает, особенно на Покровском направлении, где враг пытается помешать продвижению украинских защитников.
Актуальная ситуация на фронте 3 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационные удары получили населенные пункты Охримовка и Ольховатка.
На Купянском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.
Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении — вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.
На Северском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вблизи Выимки.
На Краматорском направлении украинские военные отразили одну атаку противника в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений. До сих пор продолжается пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.
Оккупанты четыре раза пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожья, Комар, Свободное Поле и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово на Новопавловском направлении, до сих пор длится одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.
Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили одну атаку противника.
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