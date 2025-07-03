Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационные удары получили населенные пункты Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении — вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вблизи Выимки.

На Краматорском направлении украинские военные отразили одну атаку противника в сторону Белой Горы.