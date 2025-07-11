"Россия атакует разными видами БпЛА". В Нацгвардии описали ситуацию на Покровском направлении

Российские оккупационные войска увеличили количество разных видов дронов в три-четыре раза на отдельных участках вдоль всей линии фронта, особенно на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска увеличили количество дронов на Покровском направлении в три-четыре раза, оказывая непрерывное давление.
- Эффективная работа украинских подразделений с беспилотниками является ключом в сдерживании противника.
- Россия пытается наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки на линии фронта.
Россия увеличила количество дроновых атак на Покровском направлении
Об этом в телеэфире заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
Спикер добавил, что количество воздушных атак также увеличивается и в пограничных, и в зоне столкновения.
Вообще, количество, в том числе ударных беспилотников, на прифронтовых участках, и в частности в районе выполнения задач по линии фронта, также увеличивается. Сейчас ежесуточно по линии фронта Силы обороны фиксируют тысячи разных ударов: это и FPV-дроны, и "Мавики", и несущие боевую нагрузку, и типа "Ланцет".
Он отметил, что россияне тоже пытаются наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки.
По его словам, в эти сутки из 40 боевых столкновений, которые отбили гвардейцы по линии фронта, 80% были штурмами на Покровском направлении. Также достаточно активно оккупанты пытались действовать на Новопавловском и Лиманском направлениях.
В течение суток в основном гвардейцы уничтожали пехоту противника, это были штурмовые группы, пытавшиеся действовать в количестве от двух до пяти человек, и что касается уничтожения техники, то в основном это были мотоциклы или автомобильная техника.
Музычук подытожил, что в июне оккупанты потеряли чуть более 32 тысяч личного состава, что является одним из самых низких показателей с весны 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-