"Россия атакует разными видами БпЛА". В Нацгвардии описали ситуацию на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

"Россия атакует разными видами БпЛА". В Нацгвардии описали ситуацию на Покровском направлении

дрон
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупационные войска увеличили количество разных видов дронов в три-четыре раза на отдельных участках вдоль всей линии фронта, особенно на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска увеличили количество дронов на Покровском направлении в три-четыре раза, оказывая непрерывное давление.
  • Эффективная работа украинских подразделений с беспилотниками является ключом в сдерживании противника.
  • Россия пытается наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки на линии фронта.

Россия увеличила количество дроновых атак на Покровском направлении

Об этом в телеэфире заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

На Покровском направлении противник пытается оказывать непрерывное давление, продолжает совершать ежедневные наступательные действия. Кое-где многократно на тех же участках, даже понеся потери. В частности здесь достаточно большое количество дронов. Она постоянно увеличивается, если даже проанализировать с начала года, то сейчас на отдельных участках она увеличилась в три-четыре раза.

Спикер добавил, что количество воздушных атак также увеличивается и в пограничных, и в зоне столкновения.

Вообще, количество, в том числе ударных беспилотников, на прифронтовых участках, и в частности в районе выполнения задач по линии фронта, также увеличивается. Сейчас ежесуточно по линии фронта Силы обороны фиксируют тысячи разных ударов: это и FPV-дроны, и "Мавики", и несущие боевую нагрузку, и типа "Ланцет".

Он отметил, что россияне тоже пытаются наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

На многих участках фронта, где противник имеет существенное преимущество в живой силе, именно эффективная работа наших подразделений БпЛА является ключевой в сдерживании противника и уничтожении его наступательных попыток. Многие попытки штурмов, даже механизированных, останавливаются и уничтожаются еще на момент выдвижения.

По его словам, в эти сутки из 40 боевых столкновений, которые отбили гвардейцы по линии фронта, 80% были штурмами на Покровском направлении. Также достаточно активно оккупанты пытались действовать на Новопавловском и Лиманском направлениях.

В течение суток в основном гвардейцы уничтожали пехоту противника, это были штурмовые группы, пытавшиеся действовать в количестве от двух до пяти человек, и что касается уничтожения техники, то в основном это были мотоциклы или автомобильная техника.

Музычук подытожил, что в июне оккупанты потеряли чуть более 32 тысяч личного состава, что является одним из самых низких показателей с весны 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский объявил о серьезных успехах на Покровском направлении
Александр Сырский
Что происходит на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?