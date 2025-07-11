"Россия атакует разными видами БпЛА". В Нацгвардии описали ситуацию на Покровском направлении

Российские оккупационные войска увеличили количество разных видов дронов в три-четыре раза на отдельных участках вдоль всей линии фронта, особенно на Покровском направлении.

Россия увеличила количество дроновых атак на Покровском направлении

Об этом в телеэфире заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

На Покровском направлении противник пытается оказывать непрерывное давление, продолжает совершать ежедневные наступательные действия. Кое-где многократно на тех же участках, даже понеся потери. В частности здесь достаточно большое количество дронов. Она постоянно увеличивается, если даже проанализировать с начала года, то сейчас на отдельных участках она увеличилась в три-четыре раза. Поделиться

Спикер добавил, что количество воздушных атак также увеличивается и в пограничных, и в зоне столкновения.

Вообще, количество, в том числе ударных беспилотников, на прифронтовых участках, и в частности в районе выполнения задач по линии фронта, также увеличивается. Сейчас ежесуточно по линии фронта Силы обороны фиксируют тысячи разных ударов: это и FPV-дроны, и "Мавики", и несущие боевую нагрузку, и типа "Ланцет".

Он отметил, что россияне тоже пытаются наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

На многих участках фронта, где противник имеет существенное преимущество в живой силе, именно эффективная работа наших подразделений БпЛА является ключевой в сдерживании противника и уничтожении его наступательных попыток. Многие попытки штурмов, даже механизированных, останавливаются и уничтожаются еще на момент выдвижения. Поделиться

По его словам, в эти сутки из 40 боевых столкновений, которые отбили гвардейцы по линии фронта, 80% были штурмами на Покровском направлении. Также достаточно активно оккупанты пытались действовать на Новопавловском и Лиманском направлениях.

В течение суток в основном гвардейцы уничтожали пехоту противника, это были штурмовые группы, пытавшиеся действовать в количестве от двух до пяти человек, и что касается уничтожения техники, то в основном это были мотоциклы или автомобильная техника.

Музычук подытожил, что в июне оккупанты потеряли чуть более 32 тысяч личного состава, что является одним из самых низких показателей с весны 2024 года.