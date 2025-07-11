ВСУ обезвредили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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С начала суток произошло 145 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 82 КАБ, совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций наших войск.

Главные тезисы

  • ВСУ обезвредили около 200 оккупантов РФ в ходе боестолкновений на Покровском направлении.
  • Противник совершил 145 боевых столкновений, 57 авиационных ударов, 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций украинских войск.
  • Наибольшая активность противника наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка и других.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 11 июля

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

На Покровском направлении враг предпринял 45 попыток потеснить наши подразделения.

Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Орехово, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко и в направлении Покровска, Сергеевки и Родинского. Продолжаются три боестолкновения.

Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово и Покровск.

По предварительным подсчетам, в этом направлении наши воины ликвидировали 121 и ранили 77 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили:

  • 6 мотоциклов,

  • автомобиль,

  • пушку,

  • терминал спутниковой связи,

  • 5 БпЛА,

  • 2 антенны БпЛА,

  • пункт управления БПЛА.

Также повредили две пушки, три мотоцикла и 15 укрытий для личного состава захватчиков.

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