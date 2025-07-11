Між ЗСУ та армією РФ відбулося 92 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив вісім наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Противник завдав двох авіаударів, загалом скинув п’ять керованих бомб, та здійснив 144 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в напрямку Петро-Іванівки. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Одрадне та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боєзіткнень, п’ять з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Івано-Дар’ївки, та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в напрямках Предтечиного та Білої Гори.