ЗСУ знищили понад 900 окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.
Головні тези:
- Збройні Сили України зазнали успішних перемог на фронті знищивши понад 900 окупантів РФ та їх техніку за останню добу.
- Оновлені дані від Генштабу ЗСУ показують, що загальні бойові втрати російських військ у війні проти України вражають своїм обсягом.
- За період з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року армія РФ втратила значну кількість особового складу, техніки та засобів бойової техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 030 580 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 011 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 22 972 (+3) од.;
артилерійських систем — 30 140 (+38) од.;
РСЗВ — 1437 (+3) од.;
засобів ППО — 1193 од. (+0);
літаків — 421 од. (+0);
гелікоптерів — 340 од. (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44 781 (+324) од.;
крилатих ракет — 3445 (+6) од.;
кораблів/катерів — 28 од. (+0);
підводних човнів — 1 од. (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 54 656 (+81) од.;
спеціальної техніки — 3929 од. (+0).
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