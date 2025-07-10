ЗСУ знищили понад 900 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 900 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.

Головні тези:

  • Збройні Сили України зазнали успішних перемог на фронті знищивши понад 900 окупантів РФ та їх техніку за останню добу.
  • Оновлені дані від Генштабу ЗСУ показують, що загальні бойові втрати російських військ у війні проти України вражають своїм обсягом.
  • За період з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року армія РФ втратила значну кількість особового складу, техніки та засобів бойової техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 030 580 (+920) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 011 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 972 (+3) од.;

  • артилерійських систем — 30 140 (+38) од.;

  • РСЗВ — 1437 (+3) од.;

  • засобів ППО — 1193 од. (+0);

  • літаків — 421 од. (+0);

  • гелікоптерів — 340 од. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44 781 (+324) од.;

  • крилатих ракет — 3445 (+6) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од. (+0);

  • підводних човнів — 1 од. (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54 656 (+81) од.;

  • спеціальної техніки — 3929 од. (+0).

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