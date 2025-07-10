ВСУ уничтожили более 900 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 900 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы успешно продолжают наступление на фронте, уничтожив более 900 оккупантов России за последние сутки.
  • Армия РФ понесла значительные потери с начала войны против Украины: более 1 миллиона человек получили ранения или были ликвидированы.
  • Обновленные данные от Генштаба ВСУ о потерях российской армии включают информацию о потерях танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другой техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 030 580 (+920) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 011 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 972 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 30 140 (+38) ед;

  • РСЗО — 1437 (+3) ед.;

  • средств ПВО — 1193 ед. (+0);

  • самолетов — 421 ед. (+0);

  • вертолетов — 340 ед. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 781 (+324) ед;

  • крылатых ракет — 3445 (+6) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 656 (+81) ед;

  • специальной техники — 3929 ед. (+0).

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