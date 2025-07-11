Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боевых столкновения с начала суток

С начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток на Украинском фронте произошло 92 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские военные успешно отражают наступления, наносят противнику значительные потери и разрушают его планы.
- Районы многих населенных пунктов на разных направлениях фронта подверглись атакам и обстрелам врага.
Актуальная ситуация на фронте 11 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник предпринимал восемь наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес два авиаудара, в общей сложности сбросил пять управляемых бомб и произвел 144 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населённых пунктов Большой Бурлук, Одрадне и Ольховатка.
На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время идет бой.
На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, пять из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Колодцы и в направлениях Шандриголового, Торского и Серебрянки.
На Северском направлении противник совершил сегодня две атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в направлениях Предтечино и Белой Горы.
Силы обороны уже успешно остановили пять вражеских атак на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлениях Плещеевки, Екатериновки. Еще две атаки продолжаются по сей день.
В Покровском направлении российские войска 35 раз пытались идти вперед на позиции наших войск. Наши защитники уже отразили 30 вражеских атак, бои не утихают. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Суворово и Покровск.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили семь атак противника вблизи населенных пунктов Запорожья, Толстой, Поддубное, Новоселка и Зеленое Поле. Еще одна вражеская атака продолжается. Авиаудары получили Январское и Великомихайловка.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Полтавки, Гуляйполя и Приморского.
На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами получили Львов и Ольговка.
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