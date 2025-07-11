Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник предпринимал восемь наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес два авиаудара, в общей сложности сбросил пять управляемых бомб и произвел 144 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населённых пунктов Большой Бурлук, Одрадне и Ольховатка.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, пять из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Колодцы и в направлениях Шандриголового, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении противник совершил сегодня две атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в направлениях Предтечино и Белой Горы.