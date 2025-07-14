Лиманський, Покровський та Новопавлівський стали найгарячішими напрямками фронту

Оперативна інформація станом на 16:00 14.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося чотири ворожих штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Торське та в напрямках Новосергіївки, Шандриголового. Ще чотири атаки тривають до цього часу.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Нової Кругляківки, Петропавлівки.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив 10 наступальних дій, на даний час три боєзіткнення тривають. Противник завдав п’яти авіаударів, загалом скинув 11 керованих бомб, та здійснив 170 обстрілів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели три штурмові дії на позиції наших захисників у районах Торецька, Русиного Яру та Диліївки. Українські підрозділи одну атаку вже відбили, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Покровська, Родинського, Новопавлівки, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 атаки ворожих підрозділів, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 12 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Пуддубне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Наші воїни вже відбили дев’ять атак. Бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи один раз наступали на позиції українців, намагались просунутись у бік Кам’янського. Авіаударів зазнали Новоданилівка та Плавні.