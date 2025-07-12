ЗСУ ліквідували 105 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- У перебігу останньої доби ЗСУ ліквідували 105 окупантів РФ на Покровському напрямку.
- Протягом цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення, у результаті яких українські захисники продовжують давати відсіч наперед просуванню ворожої техніки.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 липня
Оперативна інформація станом на 22:00 12.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка.
Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.
Українські воїни знищили:
1 багатоцільовий броньований легкий тягач,
26 безпілотних літальних апаратів,
1 автомобіль,
9 мотоциклів,
2 термінали супутникового зв’язку,
2 станції радіоелектронної боротьби противника.
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