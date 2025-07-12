ЗСУ ліквідували 105 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 105 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • У перебігу останньої доби ЗСУ ліквідували 105 окупантів РФ на Покровському напрямку.
  • Протягом цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення, у результаті яких українські захисники продовжують давати відсіч наперед просуванню ворожої техніки.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 липня

Оперативна інформація станом на 22:00 12.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка.

Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 162 окупанти, з них 105 — безповоротно.

Українські воїни знищили:

  • 1 багатоцільовий броньований легкий тягач,

  • 26 безпілотних літальних апаратів,

  • 1 автомобіль,

  • 9 мотоциклів,

  • 2 термінали супутникового зв’язку,

  • 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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