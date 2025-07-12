ВСУ ликвидировали 105 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка.

Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены 162 кафира, из них 105 — безвозвратно. Поделиться

Украинские воины уничтожили: