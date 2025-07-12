ВСУ ликвидировали 105 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Противник атаковал населенные пункты на Покровском направлении, но украинские защитники эффективно противостояли.
- За последние сутки было остановлено 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка.
Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.
Украинские воины уничтожили:
1 многоцелевой бронированный легкий тягач,
26 беспилотных летательных аппаратов,
1 автомобиль,
9 мотоциклов,
2 терминала спутниковой связи,
2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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