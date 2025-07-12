ВСУ ликвидировали 105 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 105 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Противник атаковал населенные пункты на Покровском направлении, но украинские защитники эффективно противостояли.
  • За последние сутки было остановлено 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка.

Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены 162 кафира, из них 105 — безвозвратно.

Украинские воины уничтожили:

  • 1 многоцелевой бронированный легкий тягач,

  • 26 беспилотных летательных аппаратов,

  • 1 автомобиль,

  • 9 мотоциклов,

  • 2 терминала спутниковой связи,

  • 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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