ЗСУ помстилися операторам російських БпЛА за вбивство однорічного малюка з Херсонщини

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- ЗСУ помстилися за вбивство однорічного малюка Дмитрика з Херсонщини, знищивши операторів російських безпілотників.
- Українські військові виявили напрямок запуску ударного дрона та встановили локацію російських військових злочинців у Голій Пристані.
- ЗСУ використали FPV-дрони для виявлення та покарання операторів ворожих безпілотників, демонструючи високу ефективність у боротьбі з агресорами.
ЗСУ помстилися за вбивство однорічного Дмитрика на Херсонщині
Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА “Молнія” загинув однорічний Дмитрик. Його бабуся отримала поранення.
На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.
Напрямок запуску ударного дрона “Молнія”, який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань.
Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.
У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.
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