ЗСУ помстилися операторам російських БпЛА за вбивство однорічного малюка з Херсонщини
Категорія
Події
Дата публікації

ЗСУ помстилися операторам російських БпЛА за вбивство однорічного малюка з Херсонщини

Генштаб ЗСУ
бавовна

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • ЗСУ помстилися за вбивство однорічного малюка Дмитрика з Херсонщини, знищивши операторів російських безпілотників.
  • Українські військові виявили напрямок запуску ударного дрона та встановили локацію російських військових злочинців у Голій Пристані.
  • ЗСУ використали FPV-дрони для виявлення та покарання операторів ворожих безпілотників, демонструючи високу ефективність у боротьбі з агресорами.

ЗСУ помстилися за вбивство однорічного Дмитрика на Херсонщині

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА “Молнія” загинув однорічний Дмитрик. Його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.

Напрямок запуску ударного дрона “Молнія”, який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань.

Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили дитину в Запорізькій області
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Що відомо про ситуацію на Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили дитину в Харківській області
Національна поліція України
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?