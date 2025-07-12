ЗСУ помстилися операторам російських БпЛА за вбивство однорічного малюка з Херсонщини

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ помстилися за вбивство однорічного Дмитрика на Херсонщині

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА “Молнія” загинув однорічний Дмитрик. Його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.

Напрямок запуску ударного дрона “Молнія”, який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань.

Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.