Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Херсонську область. Під новий удар ворога потрапив однорічний хлопчик, якому не вдалося вижити після атаки солдатів РФ.

Головні тези:

  • Кількість жертв серед мирного населення невпинно росте.
  • “Швидка” надала допомогу 64-річній бабусі дитини.

Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Про трагічну подію повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині. У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Глава Херсонської ОВА

За словами Прокудіна, малюка врятувати не вдалося — від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка, — наголосив посадовець.

Він також наголосив, що бригада “швидкої” надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За його словами, постраждала відмовилась від госпіталізації.

Також Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що ще одну багатодітну українську родину евакуювали з тимчасово окупованої Херсонщини.

Родина виховує трьох хлопців, найменшому з яких шість років, а найстаршому — сімнадцять.

Ця рятувальна операція стала можливою завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та зусиллям команди Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, — заявив глава ОВА.

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