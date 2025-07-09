Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Херсонську область. Під новий удар ворога потрапив однорічний хлопчик, якому не вдалося вижити після атаки солдатів РФ.
Головні тези:
- Кількість жертв серед мирного населення невпинно росте.
- “Швидка” надала допомогу 64-річній бабусі дитини.
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Про трагічну подію повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, малюка врятувати не вдалося — від отриманих поранень дитина загинула на місці.
Він також наголосив, що бригада “швидкої” надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
За його словами, постраждала відмовилась від госпіталізації.
Також Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що ще одну багатодітну українську родину евакуювали з тимчасово окупованої Херсонщини.
Родина виховує трьох хлопців, найменшому з яких шість років, а найстаршому — сімнадцять.
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