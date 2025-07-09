Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Херсонську область. Під новий удар ворога потрапив однорічний хлопчик, якому не вдалося вижити після атаки солдатів РФ.

Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Про трагічну подію повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині. У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Олександр Прокудін Глава Херсонської ОВА

За словами Прокудіна, малюка врятувати не вдалося — від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка, — наголосив посадовець. Поширити

Він також наголосив, що бригада “швидкої” надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За його словами, постраждала відмовилась від госпіталізації.

Також Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що ще одну багатодітну українську родину евакуювали з тимчасово окупованої Херсонщини.

Родина виховує трьох хлопців, найменшому з яких шість років, а найстаршому — сімнадцять.