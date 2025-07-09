Россияне атаковали дроном младенца — ребенок погиб
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали дроном младенца — ребенок погиб

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать украинских детей
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Российские захватчики продолжают ежедневно терроризировать Херсонскую область. Под новый удар врага попал годовалый мальчик, которому не удалось выжить после атаки солдат РФ.

Главные тезисы

  • Число жертв среди мирного населения постоянно растет.
  • "Скорая" оказала помощь 64-летней бабушке ребенка.

Россияне продолжают убивать украинских детей

О трагическом событии сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь в Херсонской области. В селе Правдино Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которая находилась во дворе дома.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

По словам Прокудина, малыша спасти не удалось — от полученных ранений ребенок погиб на месте.

Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша, — подчеркнул чиновник.

Он также подчеркнул, что бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

По его словам, пострадавшая отказалась от госпитализации.

Также Александр Прокудин официально подтвердил, что еще одна многодетная украинская семья была эвакуирована из временно оккупированной Херсонщины.

Семья воспитывает троих ребят, самому маленькому из которых шесть лет, а самому старшему — семнадцать.

Эта спасательная операция стала возможной благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и усилиям команды Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, — заявил глава ОВА.

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