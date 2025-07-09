Россияне атаковали дроном младенца — ребенок погиб

Российские захватчики продолжают ежедневно терроризировать Херсонскую область. Под новый удар врага попал годовалый мальчик, которому не удалось выжить после атаки солдат РФ.

Россияне продолжают убивать украинских детей

О трагическом событии сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь в Херсонской области. В селе Правдино Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которая находилась во дворе дома. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

По словам Прокудина, малыша спасти не удалось — от полученных ранений ребенок погиб на месте.

Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша, — подчеркнул чиновник. Поделиться

Он также подчеркнул, что бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

По его словам, пострадавшая отказалась от госпитализации.

Также Александр Прокудин официально подтвердил, что еще одна многодетная украинская семья была эвакуирована из временно оккупированной Херсонщины.

Семья воспитывает троих ребят, самому маленькому из которых шесть лет, а самому старшему — семнадцать.