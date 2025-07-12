ВСУ отомстили операторам российских БпЛА за убийство годовалого малыша из Херсонщины

Украинские воины отомстили российским варварам, убившим годовалого ребенка в Херсонской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ отомстили за убийство годовалого Дмитрия в Херсонской области

Как известно, 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского БПЛА "Молния" погиб годовалый Дима. Его бабушка получила ранения.

В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены.

Направление запуска ударного дрона "Молния", атаковавшего жилой дом в Правдино, было определено — район временно оккупированного н.п. Голая Пристань.

Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

В окна соответствующего этажа операторы ударных БПЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В последствии из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.