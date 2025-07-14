ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 13 на 14 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1130 солдатів, 3 танки і 102 одиниці автомобільної техніки.
Головні тези:
- ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів РФ на фронті.
- Генштаб ЗСУ заявив про втрати російських загарбників - 1130 солдатів, 3 танки і 102 одиниці автомобільної техніки.
- Загальні бойові втрати противника від початку конфлікту нараховуються на тисячі поранених та ліквідованих військовослужбовців та втрату техніки.
Актуальні втрати армії РФ на фронті
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 035 060 (+1130) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 019 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 22 987 (+4) од.;
артилерійських систем — 30 294 (+51) од.;
РСЗВ — 1438 од. (+0);
засобів ППО — 1194 од. (+0);
літаків — 421 од. (+0);
гелікоптерів — 340 од. (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 45 635 (+124) од.;
крилатих ракет — 3491 од. (+0);
кораблів/катерів — 28 од. (+0);
підводних човнів — 1 од. (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 55 025 (+102) од.;
спеціальної техніки — 3932 (+3) од.
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