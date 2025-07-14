ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки с 13 на 14 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.
Главные тезисы
- В течение суток ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ на фронте.
- По данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ составили 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.
- Общие боевые потери противника ориентировочно составляют тысячи раненых и погибших военнослужащих, а также потерю техники.
Актуальные потери армии РФ на фронте
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 035 060 (1130) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 019 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 22 987 (+4) ед;
артиллерийских систем — 30 294 (+51) ед;
РСЗО — 1438 ед. (+0);
средств ПВО — 1194 ед. (+0);
самолетов — 421 ед. (+0);
вертолетов — 340 ед. (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 45 635 (+124) ед;
крылатых ракет — 3491 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 55 025 (+102) ед;
специальной техники — 3932 (+3) ед.
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