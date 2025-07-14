ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

За последние сутки с 13 на 14 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.

Главные тезисы

  • В течение суток ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ на фронте.
  • По данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ составили 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.
  • Общие боевые потери противника ориентировочно составляют тысячи раненых и погибших военнослужащих, а также потерю техники.

Актуальные потери армии РФ на фронте

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери РФ на фронте

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 035 060 (1130) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 019 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 987 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 30 294 (+51) ед;

  • РСЗО — 1438 ед. (+0);

  • средств ПВО — 1194 ед. (+0);

  • самолетов — 421 ед. (+0);

  • вертолетов — 340 ед. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 45 635 (+124) ед;

  • крылатых ракет — 3491 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 025 (+102) ед;

  • специальной техники — 3932 (+3) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых масштабных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 июня 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 июля 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии раскрыла колоссальные потери армии РФ в 2025 году
Минобороны Британии
Потери армии РФ продолжают расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?