Разведка Британии раскрыла колоссальные потери армии РФ в 2025 году

Разведка Великобритании решила проанализировать потери российской армии в войне против Украины за 2025 год. Она пришла к выводу, что страна-агрессорка могла потерять около 236 тысяч военных погибшими и ранеными за указанный период.
Главные тезисы
- В июне 2025 года среднесуточные потери России составили 1080 человек.
- В Британии считают, что огромные потери российских войск в Украине свидетельствуют об использовании оккупантов как "пушечного мяса".
Потери армии РФ продолжают расти
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых российских захватчиков превысило 1 млн. человек.
Британские разведчики проанализировали данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Речь идет о том, что среднесуточные потери России в июне 2025 года составили примерно 1080 человек, а всего за месяц — 32 тысяч человек.
Кроме того, указано, что с марта 2025 г. уровень потерь России умеренно снижался ежемесячно.
Также отмечено, что среднесуточный показатель в июне был самым низким с апреля 2024 года.
Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми недавно подчеркнул, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".
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