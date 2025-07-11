Разведка Британии раскрыла колоссальные потери армии РФ в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии раскрыла колоссальные потери армии РФ в 2025 году

Минобороны Британии
Потери армии РФ продолжают расти
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Разведка Великобритании решила проанализировать потери российской армии в войне против Украины за 2025 год. Она пришла к выводу, что страна-агрессорка могла потерять около 236 тысяч военных погибшими и ранеными за указанный период.

Главные тезисы

  • В июне 2025 года среднесуточные потери России составили 1080 человек.
  • В Британии считают, что огромные потери российских войск в Украине свидетельствуют об использовании оккупантов как "пушечного мяса".

Потери армии РФ продолжают расти

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых российских захватчиков превысило 1 млн. человек.

Британские разведчики проанализировали данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Речь идет о том, что среднесуточные потери России в июне 2025 года составили примерно 1080 человек, а всего за месяц — 32 тысяч человек.

Кроме того, указано, что с марта 2025 г. уровень потерь России умеренно снижался ежемесячно.

Также отмечено, что среднесуточный показатель в июне был самым низким с апреля 2024 года.

В предыдущие годы войны с наступлением лета наблюдалось умеренное снижение потерь российских войск, что, вероятно, было связано с улучшением погодных условий, способствовавшим повышению выживаемости раненых.

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми недавно подчеркнул, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".

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