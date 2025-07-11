Розвідка Британії розкрила колосальні втрати армії РФ у 2025 році

Як зазначає розвідка Великої Британії, вона вирішила проаналізувати втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік. Вона дійшла висновку, що країна-агресорка могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими за вказаний період.

Втрати армії РФ продовжують зростати

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених російських загарбників перевищила 1 млн.

Британські розвідники проаналізували дані Генерального штабу Збройних сил України.

Йдеться про те, що середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць — 32 тисячі осіб.

Окрім того, наголошується, що з березня 2025 року рівень втрат Росії помірно знижувався щомісяця.

Також вказано, що середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

У попередні роки війни з настанням літа спостерігалося помірне зниження втрат російських військ, що, ймовірно, було пов’язано з поліпшенням погодних умов, яке сприяло підвищенню виживаності поранених. Поширити

Шеф британської дипломатії Девід Леммі нещодавно наголосив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Володимиром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".