Розвідка Британії розкрила колосальні втрати армії РФ у 2025 році

Як зазначає розвідка Великої Британії, вона вирішила проаналізувати втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік. Вона дійшла висновку, що країна-агресорка могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими за вказаний період.
Головні тези:
- У червні 2025 року середньодобові втрати Росії становили 1080 осіб.
- У Британії вважають, що величезні втрати російських військ у Україні свідчать про використання окупантів як “гарматного м'яса”.
Втрати армії РФ продовжують зростати
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених російських загарбників перевищила 1 млн.
Британські розвідники проаналізували дані Генерального штабу Збройних сил України.
Йдеться про те, що середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць — 32 тисячі осіб.
Окрім того, наголошується, що з березня 2025 року рівень втрат Росії помірно знижувався щомісяця.
Також вказано, що середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.
Шеф британської дипломатії Девід Леммі нещодавно наголосив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Володимиром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".
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