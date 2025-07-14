Лиманское, Покровское и Новопавловское стали самыми горячими направлениями фронта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Торское и в направлениях Новосергеевки, Шандриголового. Еще четыре атаки продолжаются по сей день.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызового и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил 10 наступательных действий, в настоящее время три боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиаударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых бомб, и произвел 170 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Торецком направлении российские оккупанты провели три штурмовых действия на позиции наших защитников в районах Торецка, Русиного Яра и Дилиевки. Украинские подразделения одну атаку уже отбили, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 26 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверевое, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Покровска, Родинского, Новопавловки, Мирнограда. Сдерживая враждебный напор, украинские защитники уже отбили 24 атаки вражеских подразделений, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В Новопавловском направлении захватчики 12 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Пуддубное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Наши воины уже отразили девять атак. Бои не утихают.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении захватнические подразделения однажды наступали на позиции украинцев, пытались продвинуться в сторону Каменского. Авиаудары получили Новоданиловка и Плавные.