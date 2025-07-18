У ЗСУ описали нову тактику армії РФ під Покровськом
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ описали нову тактику армії РФ під Покровськом

окупант
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На Покровському напрямку російські війська останнім часом все частіше використовують невеликі піхотні групи та мототехніку, тоді як бронетехніку залучають значно рідше.

Головні тези:

  • Російська армія на Покровському напрямку змінила тактику, використовуючи малі піхотні групи та мототехніку замість бронетехніки.
  • Використання мототехніки у російській тактиці має свої переваги та недоліки, зокрема вразливість цих засобів пересування.
  • Українські війська успішно працюють з розвідкою та ефективно реагують на наближення ворожих піхотних груп.

Росія змінила тактику під Покровськом

Про це повідомляє капітан Артем Шолудько, офіцер бригади "Спартан" в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику ведення бойових дій, намагаючись адаптуватися до умов та уникнути втрат від української оборони.

Зараз противник частіше застосовує малі піхотні групи у поєднанні з мототехнікою та автотранспортом.

Росіяни вже який день змінюють тактику. Вони використовують більш комбіновану тактику або піший ход, або мототехніка, або автотехніка. Таких випадків, щоб противник залучав бронетехніку, то вже менше. Навіть статистично.

Особливу увагу окупанти зосередили на використанні мототехніки — мотоциклів та квадроциклів — для швидкого переміщення штурмових груп.

Проте така тактика має і свої недоліки: через відкритість і вразливість цих засобів пересування втрати живої сили у росіян залишаються високими.

За словами Шелудька, у відповідальності бригади "Спартан" ефективно працює розвідка. Ворожі піхотні групи виявляються ще на етапі зосередження або висування.

Це дозволяє захисникам не чекати їхнього наближення до позицій, а завчасно визначати спосіб знищення.

За піхотинцем, який йде до нас, ми спостерігаємо майже з того місця, де він накопичився минулого разу. Тобто, використовуємо дальню розвідку, і ведемо його. Намагаємось не допускати, щоб про наявність ворожої піхоти у нас перед позиціями доповідала сама наша піхота. Бо це вже несподіванка і ми так вже не працюємо. Ворог завчасно виявляється і далі тоді приймається рішення чим саме його знешкодити і яка буде подальша доля.

Покровськ і навколишні райони залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів там тривають інтенсивні бої, про що регулярно повідомляє Генштаб.

Ще у травні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ситуацію вдалося стабілізувати. За його словами, українські війська не лише втримали позиції, а й подекуди перехопили тактичну ініціативу.

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