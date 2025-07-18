У ВСУ описали новую тактику армии РФ под Покровском

На Покровском направлении русские войска в последнее время все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, в то время как бронетехнику привлекают гораздо реже.

Россия сменила тактику под Покровском

Об этом сообщает капитан Артем Шолудько, офицер бригады "Спартан" в эфире телемарафона.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику ведения боевых действий, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь украинской обороны. Поделиться

Сейчас противник чаще применяет малые пехотные группы в сочетании с мототехникой и автотранспортом.

Россияне уже ежедневно меняют тактику. Они используют более комбинированную тактику или пешеход, или мототехника, или автотехника. Таких случаев, чтобы противник привлекал бронетехнику, уже меньше. Даже статистически.

Особое внимание оккупанты сосредоточили на использовании мототехники — мотоциклов и квадроциклов — для быстрого перемещения штурмовых групп.

Однако такая тактика имеет и свои недостатки: из-за открытости и уязвимости этих средств передвижения потери живой силы у россиян остаются высокими.

По словам Шелудько, в ответственности бригады "Спартан" эффективно работает разведка. Вражеские пехотные группы обнаруживаются еще на этапе сосредоточения или выдвижения.

Это позволяет защитникам не ожидать их приближения к позициям, а заранее определять способ уничтожения.

За пехотинцем, который идет к нам, мы наблюдаем почти с того места, где он накопился в прошлый раз. дальнейшая судьба. Поделиться

Покровск и окрестные районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В последние дни там продолжаются интенсивные бои, о чем регулярно сообщает Генштаб.