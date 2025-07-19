ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Всего с начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отразили 35 штурмов и обезвредили около 70 российских захватчиков на Покровском направлении.
  • Во время боевых действий использовались различные средства обороны, включая ракетные удары и авиационные атаки населенных пунктов.

ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли четыре ракетных удара применив 31 ракету, 44 авиационных ударов, сбросив при этом 72 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1375 дронов-камикадзе и произвели 4151 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Орехово, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

Наши защитники отразили 35 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 67 окупантов, из которых 51 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили один мотоцикл, десять беспилотных летательных аппаратов и терминал спутниковой связи.

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