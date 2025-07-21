Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.
Главные тезисы
- Согласно обновленной информации от Генштаба ВСУ, российская армия за одни сутки потеряла 1170 солдат в ходе военных действий на фронте с Украиной.
- Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 199 дронов противника, что свидетельствует о высокой эффективности операций против российских вооруженных сил.
- Общие потери российской армии с февраля 2022 по июль 2025 года составляют около 1 043 160 человек, включая раненых и ликвидированных солдат.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 043 160 (1170) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 037 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 028 (+7) ед;
артиллерийских систем — 30 637 (+54) ед;
РСЗО — 1444 (+1) ед.;
средств ПВО — 1199 (+1) ед;
самолетов — 421 ед. (+0);
вертолетов — 340 ед. (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 181 (+199) ед;
крылатых ракет — 3515 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 55 859 (+132) ед;
специальной техники — 3934 (+2) ед.
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