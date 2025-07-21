Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За прошедшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.

Главные тезисы

  • Согласно обновленной информации от Генштаба ВСУ, российская армия за одни сутки потеряла 1170 солдат в ходе военных действий на фронте с Украиной.
  • Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 199 дронов противника, что свидетельствует о высокой эффективности операций против российских вооруженных сил.
  • Общие потери российской армии с февраля 2022 по июль 2025 года составляют около 1 043 160 человек, включая раненых и ликвидированных солдат.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 043 160 (1170) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 037 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 028 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 30 637 (+54) ед;

  • РСЗО — 1444 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1199 (+1) ед;

  • самолетов — 421 ед. (+0);

  • вертолетов — 340 ед. (+0);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 181 (+199) ед;

  • крылатых ракет — 3515 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 859 (+132) ед;

  • специальной техники — 3934 (+2) ед.

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