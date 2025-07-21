Ситуация на фронте — больше всего боев произошло на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На Покровском направлении зафиксировано самое большое количество боевых столкновений сегодня.
- Украинские защитники отбили десятки атак и нанесли оккупантам значительные потери.
- Боевые действия сосредоточены не только на Покровском направлении, но и на Купянском, Лиманском и других направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 21 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четырех авиационных ударов, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
На Купянском направлении наши воины отразили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Роща.
На Лиманском направлении произошло шестнадцать боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодец, Ямполевка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григоровка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.
На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калинового и в сторону Екатериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами, которые атаковали в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.
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