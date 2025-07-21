Ситуация на фронте — больше всего боев произошло на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четырех авиационных ударов, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении наши воины отразили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении произошло шестнадцать боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодец, Ямполевка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григоровка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.