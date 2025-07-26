На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 180 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 122 бойові зіткнення. Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 26 липня

Оперативна інформація станом на 22:00 26.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

бойову броньовану машину,

2 автомобілі,

1 багі,

6 мотоциклів,

2 гармати,

12 безпілотних літальних апаратів,

2 термінали супутникового зв’язку,

антену керування БпЛА,

склад боєприпасів.

Також значно пошкоджено один автомобіль, чотири мотоцикли, чотири артилерійські системи та сім укриттів для особового складу.