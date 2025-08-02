Ситуація на Покровському напрямку фронту — ЗСУ знешкодили 111 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на Покровському напрямку фронту — ЗСУ знешкодили 111 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати

Від початку цієї доби на всіх напрямках фронту відбулося 104 бойові зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • На Покровському напрямку фронту відбулося 28 спроб прориву позицій ЗСУ в різних населених пунктах.
  • За день українські війська знешкодили 111 окупантів, включаючи знищення 75 з них безповоротно.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 02.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

Два боєзіткнення ще тривають.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 — безповоротно.

Також знищено:

  • 1 автомобіль,

  • 6 мотоциклів,

  • 3 БпЛА,

  • 2 гармати,

  • антену управління БпЛА.

Пошкоджено три гармати й один автомобіль окупантів.

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