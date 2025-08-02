Ситуація на Покровському напрямку фронту — ЗСУ знешкодили 111 окупантів РФ

Оперативна інформація станом на 22:00 02.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.