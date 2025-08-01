ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Сили оборони спрямовуються на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу.
  • З початку доби відбулося 48 бойових зіткнень на Покровському напрямку.
  • Українські воїни знищили три автомобілі, три мотоцикли, 22 БпЛА та укриття для особового складу противника.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 1 серпня

Оперативна інформація станом на 22:00 01.08.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав на всіх напрямках фронту 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 112 та поранили 49 окупантів на даному напрямку.

Українські воїни знищили три автомобілі, три мотоцикли, 22 БпЛА та укриття для особового складу.

Окрім цього, пошкоджено автомобіль, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

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