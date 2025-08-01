ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 1 августа

Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.08.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес по всем направлениям фронта 49 авиационных ударов, применил 82 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских окупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лысовка, Луч, Зверное, Удачное, Дачное и Зеленый Угол.

Бои не утихают до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 112 и ранили 49 оккупантов в данном направлении. Поделиться

Украинские воины уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытие для личного состава.