ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские воины на Покровском направлении разгромили более 150 оккупантов РФ за один день.
- С начала суток произошло 130 боевых столкновений, пришествие захватчиков сорвано.
- Враг совершил 49 авиационных ударов и около 4 тысяч обстрелов, произошло 48 штурмовых действий.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 1 августа
Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.08.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес по всем направлениям фронта 49 авиационных ударов, применил 82 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.
Активность российских окупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лысовка, Луч, Зверное, Удачное, Дачное и Зеленый Угол.
Бои не утихают до сих пор.
Украинские воины уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытие для личного состава.
Кроме того, поврежден автомобиль, пункт управления БпЛА и артиллерийская система противника.
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