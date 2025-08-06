ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 160 окупантів РФ протягом доби

На даний час на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. 6 серпня противник, за уточненими даними, завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Від початку доби ворог 30 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні складають 165 осіб убитими та пораненими.

До того ж знищено: