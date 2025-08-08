Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили шесть вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска и в направлении Нововасиловки.

На Купянском направлении российские кафиры совершили три атаки в районах Мирного, Купянска и в направлении Новой Кругляковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодцы, Торское, Диброва, а также в сторону Шандриголового. Пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки.