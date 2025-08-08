Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 77.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 77 вражеских атак на разных направлениях, остается 3 активных боестолкновения.
- Российские оккупанты совершили 144 обстрела и 25 попыток вытеснения украинских войск с их позиций.
- На фронте произошло шесть вражеских атак на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, авиация захватчиков нанесла семь ударов.
Актуальная ситуация на фронте 8 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили шесть вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска и в направлении Нововасиловки.
На Купянском направлении российские кафиры совершили три атаки в районах Мирного, Купянска и в направлении Новой Кругляковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодцы, Торское, Диброва, а также в сторону Шандриголового. Пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.
На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки.
На Торецком направлении противник трижды пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Плещеевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, и в направлении Казацкого, Дорожнего. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 24 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское.
На Гуляйпольском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки. Кроме того, нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.
На Ореховском направлении украинские подразделения отразили атаку захватчика в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника. Враг нанес авиаудару по Ольговке.
