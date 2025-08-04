Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки. Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Временного Яра на Краматорском направлении.