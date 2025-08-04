Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 76 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 70 боев между ВСУ и армией РФ.
- Важная оперативная информация по состоянию на 4 августа предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
- Силы обороны активно защищают украинскую территорию от продвижения противника.
Актуальная ситуация на фронте 4 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки. Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Временного Яра на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районе Торецкая и Щербиновки. Один бой продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают напор и отразили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка Силы обороны отразили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении враг однажды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.
На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.
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