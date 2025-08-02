Ситуация на фронте — ВСУ отразили 50 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.