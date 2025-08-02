Ситуация на фронте — ВСУ отразили 50 штурмов армии РФ с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 50 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отразили 50 штурмов армии РФ за сутки.
- Продолжаются боевые столкновения на разных направлениях, армия РФ наносит авиационные и артиллерийские удары.
Актуальная ситуация на фронте 2 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово. Шесть боестолкновений продолжаются.
На Краматорском направлении оккупанты предприняли одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополья, наши воины остановили четыре наступательных действия врага, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверевое, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже тринадцать атак.
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населенного пункта Филиал. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорья.
На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении авиаудар потерпело Львов.
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