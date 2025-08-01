Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 70 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Одну из трех вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время бои продолжаются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросил при этом одиннадцать КАБ, совершил 159 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали позиции наших защитников вблизи Красного Первого, получили достойный отпор.

В Купянском направлении противник трижды пытался продвигаться вперед в районе населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов: Карповка, Ямполевка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Звановки. С начала суток наши воины отразили одно штурмовое действие подразделений захватчика, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

В Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы. Наши защитники приостановили наступательное действие противника.