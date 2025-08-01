Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 70 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 70.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, отбивая атаки в разных направлениях.
- На фронте произошло 70 боевых столкновений с российским агрессором.
- Украинские защитники активно отражают авиаудары и атаки противника в различных районах, продолжая успешно отбиваться.
Актуальная ситуация на фронте 1 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Одну из трех вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время бои продолжаются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросил при этом одиннадцать КАБ, совершил 159 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали позиции наших защитников вблизи Красного Первого, получили достойный отпор.
В Купянском направлении противник трижды пытался продвигаться вперед в районе населенного пункта Голубовка.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов: Карповка, Ямполевка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Звановки. С начала суток наши воины отразили одно штурмовое действие подразделений захватчика, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.
В Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы. Наши защитники приостановили наступательное действие противника.
На Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов: Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли тридцать четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лисовка, Луч, Зверное, Удачное, Дачное и Зеленый Угол. Силы обороны сдерживают напор и отразили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники уже отразили семь вражеских атак в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка и Воскресенка.
На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорья.
На Приднепровском направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Казацкое.
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