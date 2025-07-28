Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боев с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90.
Главные тезисы
- С начала суток на восточном фронте зафиксировано 90 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Вражеские подразделения совершили атаки и авиационные удары в разных районах украинского фронта.
- Силы обороны успешно отразили большинство атак, не допустив продвижения противника на свои позиции.
Актуальная ситуация на фронте 28 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.07.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.
В Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боеприкосновений.
На Северском направлении противник трижды пытался идти вперед близ Григоровки и в сторону Выемки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Предтечиного.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецкого и Русиного Яра. В настоящее время одно сражение продолжается.
На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боеприкосновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении в настоящее время боеприкосновения не зафиксированы, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Железнодорожное и Белогорье.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских штурма.
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