Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.07.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.

В Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боеприкосновений.

На Северском направлении противник трижды пытался идти вперед близ Григоровки и в сторону Выемки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку в направлении Предтечиного.