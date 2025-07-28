Генштаб ВСУ отчитался о потерях армии РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 русских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.
Главные тезисы
- Армия РФ понесла значительные потери на фронте в ходе войны против Украины.
- Общие боевые потери российских войск оцениваются в более миллиона солдат и тысячи единиц техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 050 250 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 061 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 23 064 (+1) ед;
артиллерийских систем — 30 826 (+4) ед;
РСЗО — 1450 (+1) ед;
средств ПВО — 1201 (+0) ед;
самолетов — 421 (+0) ед. ;
вертолетов — 340 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 48 393 (+235) ед;
крылатых ракет — 3546 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 56 596 (+103) ед;
специальной техники — 3935 (+0) ед.
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