Генштаб ВСУ отчитался о потерях армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ отчитался о потерях армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 русских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.

Главные тезисы

  • Армия РФ понесла значительные потери на фронте в ходе войны против Украины.
  • Общие боевые потери российских войск оцениваются в более миллиона солдат и тысячи единиц техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 050 250 (+1000) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 061 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 064 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 30 826 (+4) ед;

  • РСЗО — 1450 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1201 (+0) ед;

  • самолетов — 421 (+0) ед. ;

  • вертолетов — 340 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 48 393 (+235) ед;

  • крылатых ракет — 3546 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 596 (+103) ед;

  • специальной техники — 3935 (+0) ед.

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