Генштаб ЗСУ звітував щодо втрат армії РФ у війні проти України

За минулу добу, з 27 на 28 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1000 російських солдатів, артсистеми та одну одиницю РСЗВ.
Головні тези:
- За останню добу армія РФ втратила 1000 солдатів, артсистеми та одну одиницю РСЗВ на фронті в Україні.
- Загальні бойові втрати російських військ з початку війни орієнтовно становлять понад 1 мільйон осіб, тисячі одиниць техніки та автомобілів.
- Зведення Генштабу ЗСУ підтверджує непропорційно великі втрати РФ у війні проти України.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 050 250 (+1000) осіб поранені/ліквідовані;
танків — 11 061 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 23 064 (+1) од.;
артилерійських систем — 30 826 (+4) од.;
РСЗВ — 1450 (+1) од.;
засобів ППО — 1201 (+0) од.;
літаків — 421 (+0) од. ;
гелікоптерів — 340 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48 393 (+235) од.;
крилатих ракет — 3546 (+0) од;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 56 596 (+103) од.;
спеціальної техніки — 3935 (+0) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-