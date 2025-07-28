Генштаб ЗСУ звітував щодо втрат армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ звітував щодо втрат армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За минулу добу, з 27 на 28 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1000 російських солдатів, артсистеми та одну одиницю РСЗВ.

Головні тези:

  • За останню добу армія РФ втратила 1000 солдатів, артсистеми та одну одиницю РСЗВ на фронті в Україні.
  • Загальні бойові втрати російських військ з початку війни орієнтовно становлять понад 1 мільйон осіб, тисячі одиниць техніки та автомобілів.
  • Зведення Генштабу ЗСУ підтверджує непропорційно великі втрати РФ у війні проти України.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 050 250 (+1000) осіб поранені/ліквідовані;

  • танків — 11 061 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 064 (+1) од.;

  • артилерійських систем — 30 826 (+4) од.;

  • РСЗВ — 1450 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1201 (+0) од.;

  • літаків — 421 (+0) од. ;

  • гелікоптерів — 340 (+0) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48 393 (+235) од.;

  • крилатих ракет — 3546 (+0) од;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56 596 (+103) од.;

  • спеціальної техніки — 3935 (+0) од.

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