Між ЗСУ та армією РФ відбулося 90 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 28.07.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 159 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка, та у бік Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник тричі намагався йти вперед поблизу Григорівки та у бік Виїмки — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Предтечиного.